Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ

Украина для продолжения сотрудничества с МВФ взяла на себя ряд обязательств, они изложены в 12 структурных "маяках" нового меморандума. Две трети условий нужно выполнить до марта, именно тогда ожидается следующий пересмотр программы. И если все пойдет по плану, через три месяца страна может получить еще 700 млн долларов, а остаток средств по программе – к маю. Но только в том случае, если власти откажутся от ручного регулирования цены газа. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Совет директоров Международного валютного фонда 23 ноября выделил Украине очередной транш кредитной программы stand-by в размере 700 млн долларов, продлив ее еще на полгода. Буквально на следующий день средства поступили на счета Украины. Вся сумма будет использована для покрытия дефицита госбюджета.

Это второй транш программы, подписанной в июне прошлого года. Задержка в финансировании почти на полтора года произошла по ряду причин, связанных, в частности, с кадровой политикой и решениями Конституционного суда, о чем ранее писало РБК-Украина. МВФ подтвердил это в отчете миссии, которая работала с Украиной по пересмотру программы с конца сентября по начало октября.

Среди причин нескольких срывов пересмотра названы: отставка главы НБУ Якова Смолия, решения КС по антикоррупционным вопросам, в частности касаемо НАБУ и назначения его главы Артема Сытника, а также внезапные изменения в системе корпоративного управления стратегическими госкомпаниями.

Речь о НАК "Нафтогаз Украины". В апреле 2021 года после временного отстранения от работы набсовета НАК Кабмин заменил руководителя компании. Затем было принято решение о переводе средств от Оператора ГТС для "Нафтогаза" без набсоветов обеих компаний.

Контроль над госкомпаниями

МВФ в обновленном документе сохранил тщательный контроль за НАК, и за газовой сферой в целом. Детально меры изложены в приложении №3 к меморандуму, которое, впрочем, не опубликовано на сайте украинского Минфина. Согласно этому документу, "Нафтогаз" будет еженедельно отчитываться о ежедневных рыночных закупках и валютных операциях.

НАК и оператор ГТС должны будут каждый месяц предоставлять МВФ информацию о финансовом состоянии и денежных потоках, об объемах закупки украинского газа и импорте, о продаже газа различным категориям потребителей – населению, теплоснабжающим организациям и бюджетным учреждениям. Кроме того, нужно будет подавать информацию по основным статьям доходов, расходов и финансирования, о финансовых обязательствах компании.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий объясняет такое внимание к НАК тем, что компания долгие годы была большой проблемой для государства, на нее тратилось много бюджетных денег. "Очевидно, из-за этого исторического шлейфа "Нафтогаз" остается под пристальным контролем МВФ. То же касается и банковской системы", – отметил Паращий в комментарии РБК-Украина.

Среди рисков, с которыми Украина может столкнуться в следующем году, отмечен т.н. "долг Януковича" в 3 млрд долларов России. Речь о выпуске украинских еврооблигаций от 2013 года, которые выкупила РФ, по сути, за отказ Украины от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Украина предложила России реструктуризировать долг, но в Кремле отказались, обратившись в суд. В ноябре Верховный суд Лондона закончил слушания по этому делу, решение еще не вынесено.

Что пообещала Украина: АМКУ, облгазы и тарифы

Для пересмотра программы сотрудничества, которое запланировано на март 2022 года, и получения третьего транша в размере 700 млн долларов необходимо будет выполнить ряд условий – структурных "маяков". Всего их 12, но до марта нужно выполнить 8.

До марта, среди прочего, нужно будет вернуть норму о запрете руководителям банков в течение 5 лет входить в наблюдательные советы банков. Тогда как сейчас действует ограничение в 1 год. Также нужно завершить аудит использования денег "ковидного" фонда, определить алгоритм приватизации ПриватБанка и Ощадбанка, изменить закон о САП и открыть базу данных о потребителях газа для всех поставщиков.

Все "маяки", на первый взгляд, вполне реально выполнить в срок. Но власти могут не успеть, как это было раньше, или вовсе отказаться от уже выполненных ранее условий, говорит Александр Паращий.

"Наверное, для всех нас было бы очень хорошо, чтобы все "маяки" были выполнены. Но, думаю, что не выполнят и первую часть. Просто потому, что у нас склонны после транша расслабляться и тут же забывать о взятых обязательствах. Я бы даже чуть по-другому вопрос сформулировал: дадут ли следующий транш? Как показывает практика, проблемы с пересмотрами/траншами – не столько в невыполнении "маяков", сколько в откате ранее проведенных реформ", – отметил эксперт.

Если условия будут выполнены и пересмотр в марте состоится, третий транш составит 700 млн долларов. И тогда остальные почти 1,5 млрд долларов по программе Украина сможет получить четвертым траншем в июне. Украинские власти предлагали основную сумму денег перенести именно на третий транш, но договориться об этом пока не удалось.

После марта Украине придется решать более сложные вопросы. Прежде всего, отказаться от какого-либо регулирования цен на газ, о чем подробно писало РБК-Украина. При определении цены газа с мая многое будет зависеть от мировых цен на топливо. До половины газа, добытого "Укргаздобычей", будет продаваться на украинской бирже.

Цена на газ, как ожидается, приблизится к котировкам европейских хабов. Если стоимость в Европе снизится до 300 долларов за тысячу кубометров, а это возможно после запуска "Северного потока-2", то цены в Украине практически не изменятся. Если будет выше, то после отказа от фиксированного тарифа повысится цена и в Украине.

Кроме того, как следует из меморандума, необходимо разработать механизм, чтобы облгазы и поставщики газа не имели единого бенефициара. Прежде всего, это касается структур Дмитрия Фирташа, компании которого владеют и облгазами, и газсбытами.

Для борьбы с монополиями, главным образом на энергорынке, полномочия АМКУ пообещали существенно усилить. Ведомству планируется дать право физических обысков, конфискации документов, а также право обмена информацией с другими правоохранительными органами.

Решения АМКУ должны получить статус исполнительных документов без дополнительного судебного решения. Об усилении полномочий АМКУ говорится в энергетическом блоке. Это дает основания предполагать, что целью является именно борьба с монополиями как на газовом рынке, так и на рынке электроэнергии.

Это предположение подтвердили РБК-Украина источники, знакомые с процессом пересмотра программы с МВФ. "Почему вопрос по АМКУ в энергоблоке? У нас же именно в энергетике крупнейшие монополии", – сказал собеседник.

Также Украина пообещала не вводить налог на выведенный капитал взамен налога на прибыль. Глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев уже заявил, что это не совсем так. Но депутат отказался прояснить РБК-Украина свою позицию.

Риски программы: госгарантии и долги

Условия для следующего транша довольно мягкие, отметил в комментарии изданию аналитик "Альфа-Банка" Алексей Блинов. Но с их выполнением уже "наблюдаются особенности". Речь о погашении задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Согласно меморандуму с МВФ, до конца года ГП должно погасить всю задолженность. Но в ноябре с этим возникли проблемы, когда предприятие выплатило долг всем компаниям, кроме ДТЭК.

Некоторые противоречия между действиями правительства и текстом меморандума есть и в финансовом секторе. "В меморандуме заявлено, что в 2022 году объем государственных гарантий по кредитам не превысит 3% доходов госбюджета – 38 млрд гривен. Тогда как в проекте бюджета на 2022 год лимит госгарантий предложено установить в размере 78 млрд гривен, причем в презентации бюджета Минфина только на дорожное строительство предусматривается уже 40 млрд гривен гарантий", – отметил Блинов.

В меморандуме также говорится, что законопроект №5600 с изменениями в Налоговый кодекс должен быть принят до конца ноября, но он снят с повестки дня, подчеркивает эксперт.

"Эти вопросы (выполнение маяков, – ред.) решаемы, однако уже на стадии утверждения первого пересмотра программы демонстрируют широкое поле для расхождений. Приоритетами программы все так же остаются некомфортные для властей антикоррупционные и тарифные вопросы, что может вызвать новые отклонения от намеченного меморандумом плана", – считает Блинов.

Потребность Украины в рефинансировании внешнего госдолга в 2022 году намного ниже, чем в предыдущие годы, указывает собеседник. Основная масса выплат по линии государственных финансов приходится на второе полугодие.

"Вместе с тем в первом полугодии дефицит бюджета умеренный и не "давит" на власти в контексте поиска крупных объемов финансирования. Существенная часть выплат является обременением не для госфинансов, а для резервов НБУ, которые сейчас большие – почти 31 млрд долларов. К тому же Украина сохраняет "заначку" в объеме 1,3 млрд долларов – чуть менее половины полученного в августе ресурса от глобального распределения СДР", – отметил Блинов.

Тем не менее до 2024 года Украине только МВФ нужно будет погасить 7,3 млрд долларов долгов. Так что без новой программы вряд ли удастся обойтись. Пока в Минфине ничего не говорят о планах продолжить сотрудничество с крупнейшим кредитором, сконцентрировавшись на нынешнем соглашении.