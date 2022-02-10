МВФ уточнив терміни візиту своєї місії до України, але є умова

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відправить свою місію до України в I кварталі 2022 року. Але програму переглянуть за умови, що буде досягнуто достатній прогрес у виконанні структурних маяків.

Зокрема, він нагадав, що поточна резервна програма на 5 млрд доларів з Україною була продовжена до кінця червня 2022 року. Перший перегляд був завершений в кінці 2021 року, після чого Київ отримав транш на 700 млн доларів.

"Як і всі, ми дуже уважно стежимо за розвитком подій в Україні. Ми сподіваємося, що напруженість знизиться. У листопаді рада директорів затвердила графік решти двох виплат в рамках програми з Україною. При цьому очікується, що друга місія і перегляд відбудуться в I кварталі цього року за умови, що буде досягнутий достатній прогрес для досягнення цілей програми", - зазначив Райс.

Він додав, що точну дату приїзду місії МВФ можуть оголосити через свого представника в Україні.

"Але, знову ж таки, як і всі, ми дуже уважно стежимо за розвитком подій в Україні і сподіваємося, що напруженість спаде", - підкреслив Райс.