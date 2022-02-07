Министр финансов анонсировал визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу в Украине уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает выделение Украине 2,2 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко Bloomberg TV.
"Надеемся, что следующая миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение 2,2 млрд долларов, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы", - написал Марченко в Facebook.
Министр также добавил, что видит прогресс в отношениях с МВФ.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной всей суммы 2,3 млрд долларов по программе Stand-By с Международным валютным фондом. Это произойдет до середины 2022 года, несмотря на медленный прогресс в выполнении программы.
В ноябре 2021 года МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству 700 млн долларов кредита.