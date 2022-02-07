Министр финансов анонсировал визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу в Украине уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает выделение Украине 2,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко Bloomberg TV .

"Надеемся, что следующая миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение 2,2 млрд долларов, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы", - написал Марченко в Facebook.

Министр также добавил, что видит прогресс в отношениях с МВФ.