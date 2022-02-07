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Министр финансов анонсировал визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 13:55
Министр финансов анонсировал визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу в Украине уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает выделение Украине 2,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко Bloomberg TV.

"Надеемся, что следующая миссия МВФ в Украине начнет работу уже в ближайшее время. Действующая программа предусматривает получение 2,2 млрд долларов, и для их получения мы продолжаем воплощать структурные реформы", - написал Марченко в Facebook.

Министр также добавил, что видит прогресс в отношениях с МВФ.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной всей суммы 2,3 млрд долларов по программе Stand-By с Международным валютным фондом. Это произойдет до середины 2022 года, несмотря на медленный прогресс в выполнении программы.

В ноябре 2021 года МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству 700 млн долларов кредита.

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