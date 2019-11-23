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МВФ и Украина продолжают работу над новой программой, - Гончарук

Новости » Политика     23.11.2019 - 18:15
МВФ и Украина продолжают работу над новой программой, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Миссия отметила высокий прогресс Украины, достигнутый за последние несколько месяцев

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) отметила высокий прогресс Украины, достигнутый за последние несколько месяцев в продвижении реформ. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабинета министров.

По словам Гончарука, миссия акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев… Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - отметил премьер-министр.

Миссия фонда во главе с Роном Ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября 2019 года.

Напомним, РБК-Украина писало, что миссия Международного валютного фонда в Украине заявила о заметном дальнейшем продвижении в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

Гончарук ранее заявил, что Украина достаточно близко приблизилась к достижению договоренностей на рабочем уровне о новой программе с Международным валютным фондом.

Кроме того, директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в Украину миссия МВФ обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.

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Новости Украины МВФАлексей Гончарук
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