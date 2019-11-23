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В МВФ видят прогресс по дискуссии о новой программе для Украины

Новости » Экономика     23.11.2019 - 15:45
В МВФ видят прогресс по дискуссии о новой программе для Украины
Фото: Рон Ван Роден (rada.gov.ua)

Миссия МВФ заявила о существенном прогрессе Украины в последние несколько месяцев на пути реформ

Миссия Международного валютного фонда в Украине заявила о заметном дальнейшем продвижении в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Об этом говорится в заявлении представительства фонда в Украине.

Так, миссия фонда во главе с Роном Ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября 2019 года.

"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики. Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ", - указано в сообщении.

В частности, среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

"Дискуссии продолжатся на следующей неделе", - отметили в представительстве МВФ.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук ранее заявил, что Украина достаточно близко приблизилась к достижению договоренностей на рабочем уровне о новой программе с Международным валютным фондом (МВФ).

Как писало РБК-Украина, директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.

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