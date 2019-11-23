ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВФ і Україна продовжують роботу над новою програмою, - Гончарук

Новини » Політика     23.11.2019 - 18:15
МВФ і Україна продовжують роботу над новою програмою, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Місія відзначила високий прогрес України, досягнутий за останні кілька місяців

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відзначила високий прогрес України, досягнутий за останні кілька місяців в просуванні реформ. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає прес-служба Кабінету міністрів.

За словами Гончарука, місія акцентувала увагу на продовженні зваженої економічної політики.

"Ми провели конструктивні переговори. Місія оцінила суттєвий прогрес, досягнутий за останні кілька місяців... Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці", - зазначив прем'єр-міністр.

Місія фонду на чолі з Роном Ван Роденом відвідала Україну в період з 14 по 22 листопада 2019 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що місія Міжнародного валютного фонду в Україні заявила про помітне подальше просування в дискусіях про заходи і реформи, які могли б лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ.

Гончарук раніше заявив, що Україна досить близько наблизилася до досягнення домовленостей на робочому рівні про нову програму з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен заявив, що під час візиту в Україну місія МВФ обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування.

У МВФ бачать прогрес по дискусії про нову програму для України У Кабміні назвали число держпідприємств, що передадуть на приватизацію до 2020
Новини України МВФОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся