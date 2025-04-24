МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (квітень 2025 року).
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
Водночас МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році до 2,0% з 2,5% в прогнозі за жовтень.
Очікується, ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%, у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%.
Це відповідає базовому сценарію МВФ, за яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.
У бюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар. Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :
Проте цифри бюджету не є ані прогнозом, ані орієнтиром для НБУ, який відповідає Україні за валютно-курсову політику.
Офіційний курс НБУ на 25 квітня 2025 року встановлено на рівні 41,68 гривень за 1 долар. Це на 35 копійок нижче рівня кінця грудня 2024 року.
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