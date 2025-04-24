МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2025 рік - 42,5 грн/долар (прогноз за жовтень минулого року - 45,0 грн/долар)

2026 рік - 45,6 грн/долар (прогноз за жовтень - 46,8 грн/долар)

2027 рік - 47,5 грн/долар (прогноз за жовтень - 48,6 грн/долар)

2028 рік - 48,9 грн/долар (прогноз за жовтень - 50,2 грн/долар)

2029 рік - 50,1 грн/долар (прогноз за жовтень - 51,7 грн/долар)

2030 рік - 51,6 грн/долар

Прогноз щодо зростання економіки

Водночас МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році до 2,0% з 2,5% в прогнозі за жовтень.

Очікується, ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%, у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%.

Це відповідає базовому сценарію МВФ, за яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.