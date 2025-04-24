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МВФ существенно улучшил прогноз по курсу доллара в Украине

Фото: курс доллара в Украине в 2025 году прогнозируется на уровне 42,5 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2030 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (апрель 2025 года).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2025 год - 42,5 грн/доллар (прогноз за октябрь прошлого года - 45,0 грн/доллар)
  • 2026 год - 45,6 грн/доллар (прогноз за октябрь - 46,8 грн/доллар)
  • 2027 год - 47,5 грн/доллар (прогноз за октябрь - 48,6 грн/доллар)
  • 2028 год - 48,9 грн/доллар (прогноз за октябрь - 50,2 грн/доллар)
  • 2029 год - 50,1 грн/доллар (прогноз за октябрь - 51,7 грн/доллар)
  • 2030 год - 51,6 грн/доллар

Прогноз по росту экономики

В то же время МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году до 2,0% по сравнению с 2,5% в прогнозе за октябрь.

Ожидается, ВВП Украины вырастет в 2026 году на 4,5%, в 2027 году рост будет на уровне 4,8%.

Это соответствует базовому сценарию МВФ, по которому война России против Украины закончится в конце 2025 года.

 

 

 

Курс в бюджете

В бюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар. Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

  • в 2025 году до 45,0 гривен (45,6 на декабрь),
  • в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),
  • в 2027 году до 46,4 гривен (46,2 на декабрь).

Однако цифры бюджета не являются ни прогнозом, ни ориентиром для НБУ, который отвечает Украине за валютно-курсовую политику.

Официальный курс НБУ на 25 апреля 2025 года установлен на уровне 41,68 гривен за 1 доллар. Это на 35 копеек ниже уровня конца декабря 2024 года.

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МВФКурс доллара