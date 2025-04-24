Долар дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Американська валюта дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 41,90 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,71-41,74 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 25 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,689 гривень за 1 долар (+0,0183 грн).

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців. Однак зростання буде не таким значним, як очікувалося раніше.

Девальваційні очікування населення покращилися до 43,36 грн/долар. Керівники підприємств у лютому поліпшили прогноз до 44,23 грн/долар.

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