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Долар дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося

Україна, Четвер 24 квітня 2025 15:38
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Долар дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося Фото: курс долара зріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Американська валюта дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,689 гривень за 1 долар (+0,0183 грн).
Долар дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,4171 гривень за 1 євро (-0,1250 грн).
Долар дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,71-41,74 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 41,90 гривень.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців. Однак зростання буде не таким значним, як очікувалося раніше.

Девальваційні очікування населення покращилися до 43,36 грн/долар. Керівники підприємств у лютому поліпшили прогноз до 44,23 грн/долар.

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