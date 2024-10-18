МВФ схвалив перегляд програми з Україною, невдовзі буде новий транш, - Шмигаль

Нагадаємо, що сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Рада директорів МВФ може схвалити черговий транш кредиту Україні на 1,1 млрд доларів.

Зауважимо, що угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року.

За даною програмою вже отримано п'ять траншів загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів, у тому числі на 900 млн доларів у березні та останній транш на 2,2 млрд доларів у липні.

У 2024 році Україна може отримати ще два транші по 1,1 млрд доларів (у жовтні та грудні).

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