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МВФ одобрил пересмотр программы с Украиной, скоро будет новый транш, - Шмыгаль

Фото: Совет МВФ одобрил пятый просмотр программы для Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF. Это позволит Украине в скором времени получить новый транш объемом более млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль пояснил, что новый транш в объеме около 1,1 млрд долларов будет направлен на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

"Также во время пересмотра был оптимизирован график траншей на 2025 год, благодаря чему привлечем в государственный бюджет больше ресурсов. Благодарю Фонд за неизменную последовательную поддержку финансовой устойчивости Украины", - подчеркнул премьер.

Напомним, сегодня РБК-Украина сообщало, что Совет директоров МВФ может одобрить очередной транш кредита Украине на 1,1 млрд долларов.

Отметим, что соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года.

По данной программе уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд. долларов, в том числе на 900 млн. долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд. долларов в июле.

В 2024 году Украина может получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).

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МВФ