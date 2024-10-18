МВФ одобрил пересмотр программы с Украиной, скоро будет новый транш, - Шмыгаль

Напомним, сегодня РБК-Украина сообщало, что Совет директоров МВФ может одобрить очередной транш кредита Украине на 1,1 млрд долларов.

Отметим, что соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года.

По данной программе уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд. долларов, в том числе на 900 млн. долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд. долларов в июле.

В 2024 году Украина может получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).

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