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МВФ готовий надати Україні черговий транш кредиту: коли це може статися

Україна, Середа 16 жовтня 2024 12:26
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МВФ готовий надати Україні черговий транш кредиту: коли це може статися Фото: МВФ надасть Україні 1,1 млрд доларів наприкінці жовтня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рада директорів МВФ може схвалити черговий транш кредиту Україні на 1,1 млрд доларів. Це може відбутись в рамках щорічних зборів МВФ та Світового банку, які відбудуться 21-26 жовтня у Вашингтоні.

Про це сказав заступник міністра фінансів США Брент Німен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Фонд на робочому рівні схвалив надання траншу ще 10 вересня, але Рада директорів ще не надала остаточного схвалення.

"Україна винятково добре пройшла вже декілька переглядів програми і близько місяця тому завершила п’ятий перегляд програми МВФ", - сказав Німен.

Він переконаний: правління затвердить п’ятий перегляд і схвалить фінансування на 1,1 млрд доларів.

"Україна дуже добре впоралась, виконала всі структурні маяки і показники, які треба було виконати за літо. Тому, гадаю, ми скоро схвалимо перегляд, й Україна продовжить успішно виконувати програму", - додав посадовець.

За 2024 рік МВФ очікує загального зростання економіки на 3%. Відтак ризики для України "залишаються надзвичайно високими", кажуть у МВФ.

Німан же переконаний, що попри складнощі Україна здатна втримувати економічну стабільність.

"Через надзвичайні руйнування енергетичної інфраструктури, було зменшено прогноз зростання до 3%, а інфляція зросла, - каже Німен. - Звичайно, це справжні складнощі, але Україна показує здатність добре керувати в надзвичайно складних умовах і добре виконувати програму МВФ".

Нагадаємо, угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року. За програмою вже отримано п'ять траншів загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів, у тому числі на 900 млн доларів у березні і останній транш на 2,2 млрд доларів у липні.

У 2024 році Україна може отримати ще два транші по 1,1 млрд доларів (у жовтні та грудні).

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