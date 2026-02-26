ЄБРР погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2026 рік

Макроекономічна стійкість попри війну

У звіті зазначається, що Україна зберігає макроекономічну стабільність, незважаючи на війну з Росією.

Зростання реального ВВП, повільне на початку року, різко прискорилося до 3,0% до кінця 2025 року, що дає показник за весь рік у 2,0%.

Зростання та обмеження

У опублікованому сьогодні звіті ЄБРР змінено припущення, на якому базується прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році.

Припускаючи, що війна триватиме протягом 2026 року, Банк тепер прогнозує, що реальний ВВП України зросте на 2,5 % цього року, а у 2027 році - до 4,0%.

У попередньому звіті передбачалося припинення вогню та виграш від післявоєнної відбудови, що дозволило прогнозувати зростання у 2026 році на рівні 5,0%.

"Підтримка макроекономічної стабільності країни є значним, забезпеченим та значною мірою передбачуваним зовнішнім фінансуванням. Хоча війна продовжує завдавати значних людських та економічних втрат, влада, бізнес та партнери України продемонстрували потужну здатність стабілізувати економіку за безпрецедентних умов", - йдеться у звіті.

Дефіцит та інфляція

Економічні показники у 2025 році були сформовані серйозними обмеженнями воєнного часу. Дефіцит електроенергії, слабкіше сільськогосподарське виробництво та постійна нестача робочої сили негативно впливали на зростання, тоді як цілеспрямовані атаки Росії на інфраструктуру створили постійні логістичні перешкоди.

Торговельний дефіцит збільшився через скорочення експорту зерна та закінчення дії тимчасових торговельних преференцій ЄС.

Тим не менш, багато секторів продовжували адаптуватися, що відображає високу стійкість та здатність фірм ефективно працювати, незважаючи на потрясіння.

Зростання реального ВВП загалом залишалося низьким у 2025 році, хоча наприкінці року темпи прискорилися. Економіка зросла на 2,1% у річному обчисленні у третьому кварталі та на 3,0% у четвертому кварталі порівняно з 0,8% у першому півріччі.

Інфляція, підвищена на початку 2025 року, різко впала у другій половині року, оскільки набули чинності жорсткіша монетарна політика, послаблення тиску на витрати та стабільний обмінний курс.

До січня 2026 року інфляція знизилася до 7,4%. Центральний банк зберігав обмежувальну позицію протягом 2025 року, перш ніж знизити ставку на 50 базисних пунктів у січні 2026 року.

Фіскальна підтримка залишається критично важливою. Великий бюджетний дефіцит України повністю фінансується зовнішніми партнерами, що забезпечує безперервність державних послуг та витрат на оборону, а також сприяє ширшій макроекономічній стабільності.

Очікується, що виділене зовнішнє фінансування на суму понад 110 млрд євро на 2026-2027 роки стримуватиме короткострокові ризики.

Хоча за базовим сценарієм, де війна Росії проти України продовжиться протягом 2026 року, прогнозується, що зростання реального ВВП становитиме 2,5% цього року, а у 2027 році воно зросте до 4,0% у разі закінчення війни, мирна угода на початку 2026 року суттєво покращить прогноз.

Однак дефіцит електроенергії, обмеження робочої сили та слабкість сільськогосподарського виробництва продовжують створювати значні короткострокові ризики.