ua en ru
Вт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У МВФ схвалили підвищення підписних квот на 50%: що зміниться

Вівторок 19 грудня 2023 04:31
UA EN RU
У МВФ схвалили підвищення підписних квот на 50%: що зміниться Фото: директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада керуючих Міжнародного валютного фонду затвердила збільшення розміру квот для членів організації на 50%, або на 320 млрд. доларів, і тепер вони становлять 960 млрд. доларів.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

Передплатні квоти МВФ – це членські внески, які сплачує країна-член організації. Розміри квот залежать від обсягів економіки країни та її золотовалютного запасу. Розмір квоти, у свою чергу, визначає доступ країни до фінансових ресурсів фонду та право голосу.

"Це рішення дозволяє знизити залежність фонду від позикових ресурсів, відновити першорядну роль квот у нашому потенціалі кредитування та посилити роль МВФ у центрі глобальної системи фінансової безпеки", - заявила Георгієва.

За її словами, збільшення квот не змінить загальний рівень коштів, які МВФ може спрямовувати на кредити, він становить близько 1 трлн доларів, але ухвалене рішення дозволить перерозподіляти кошти між країнами в іншому співвідношенні.

Ініціаторами перегляду розмірів квот були представники країн, що розвиваються. Їхні економіки значно зросли за останні роки, але квот і прав голосу в МВФ не побільшало.

МВФ надає кошти Україні

Нагадаємо, Рада директорів МВФ 11 грудня схвалила другий перегляд програми EFF для України і виділила транш на 900 млн доларів за програмою на 2023-2027 роки.

МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, що містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки. Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Детальніше про рішення МВФ читайте у матеріалі РБК-Україна "Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилася з МВФ на 2024 рік".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент
Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент
DAILY
Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ