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В МВФ одобрили повышение подписных квот на 50%: что изменится

Вторник 19 декабря 2023 04:31
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В МВФ одобрили повышение подписных квот на 50%: что изменится Фото: директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил увеличение размера квот для членов организации на 50%, или на 320 млрд долларов, и теперь они составляют 960 млрд долларов.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

Подписные квоты МВФ – это членские взносы, которые платит страна-член организации. Размеры квот зависят от объемов экономики страны и ее золотовалютного запаса. Размер квоты, в свою очередь, определяет доступ страны к финансовым ресурсам фонда и право голоса.

"Это решение позволяет снизить зависимость фонда от заемных ресурсов, восстановить первостепенную роль квот в нашем потенциале кредитования и усилить роль МВФ в центре глобальной системы финансовой безопасности", - заявила Георгиева.

По ее словам, увеличение квот не изменит общий уровень средств, которые МВФ может направлять на кредиты, он составляет около 1 трлн долларов, но принятое решение позволит перераспределять средства между странами в другом соотношении.

Инициаторами пересмотра размеров квот были представители развивающихся стран. Их экономики значительно выросли за последние годы, но квот и прав голоса в МВФ не прибавилось.

МВФ предоставляет средства Украине

Напомним, Совет директоров МВФ 11 декабря одобрил второй пересмотр программы EFF для Украины и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.

МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги. Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Подробнее о решении МВФ читайте в материале РБК-Украина "Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год".

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