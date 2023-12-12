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Україна утримається від нових спецпенсій та пільг, - Меморандум із МВФ

Україна, Вівторок 12 грудня 2023 12:29
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Україна утримається від нових спецпенсій та пільг, - Меморандум із МВФ Фото: Пенсійний вік в Україні знижувати не планують (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов'язалася не вводити нові спецпенсії та пільги, а також не знижувати пенсійний вік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

Згідно з документом, влада планує розробити концептуальну основу для реформи пенсійної системи та розглядає можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, "коли будуть створені умови".

Водночас, будь-які запропоновані поправки до законодавства, які дозволять збільшити пенсійні витрати, мають супроводжуватись середньостроковим аналізом бюджетної та боргової стійкості, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України.

Влада України обіцяє утриматися від:

  • запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг;
  • необов'язкового збільшення допомоги;
  • змін, що призведуть до зниження встановленого законом пенсійного віку.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 грн або на 15,7% до 5 350,33 грн. При цьому інфляція становила 3,0%.

Пенсії понад 10 тисяч гривень на 1 жовтня отримували 1,13 млн українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10,54 млн осіб).

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Пенсія в Україні МВФ
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