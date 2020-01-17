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МВФ: сделка между США и Китаем не устранит сдерживание мировой экономики

Новости » В мире     17.01.2020 - 21:33
МВФ: сделка между США и Китаем не устранит сдерживание мировой экономики
Фото: Кристалина Георгиева (wikipedia.org)

Сделка не решает проблем с вопросом инвестиций

Подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем не устранит неопределенность, которая сдерживает рост мировой экономики. Об этом заявила главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщает Reuters.

По ее словам, МВФ подсчитал, что напряженность в мировой торговле снизит мировой экономический рост на 0,8%, или 700 млрд долларов. Из этого лишь около одной трети было связано с тарифами, причем большая доля была вызвана замедлением инвестиций в бизнес. Георгиева отметила, что поскольку торговая сделка между США и Китаем является лишь временным решением, воздействие на инвестиции не будет ликвидировано.

"То, что мы видим сейчас, это то, что мы немного уменьшили эту неопределенность, но она не устранена", - заявила глава МВФ.

Также она заявила, что торговая сделка обеспечит рост валового внутреннего продукта Китая на 6% в 2020 году.

Напомним, 15 января Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения. Сделка предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке товаров США на сумму в более 80 млрд долларов в сфере энергетики и сельскохозяйственной отрасли.

Также сообщалось, что Европейский союз планирует проверить сделку между США и Китаем на соответствие правилам мировой торговли.

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