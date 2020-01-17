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МВФ: угода між США і Китаєм не усуне стримування світової економіки

Новини » В світі     17.01.2020 - 21:33
МВФ: угода між США і Китаєм не усуне стримування світової економіки
Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

Угода не вирішує проблем з питанням інвестицій

Підписання першої фази торгової угоди між США і Китаєм не усуне невизначеність, яка стримує зростання світової економіки. Про це заявила головний виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомляє Reuters.

За її словами, МВФ підрахував, що напруженість у світовій торгівлі знизить світове економічне зростання на 0,8%, або на 700 млрд доларів. З цього лише близько однієї третини було пов'язано з тарифами, причому велика частка була викликана уповільненням інвестицій у бізнес. Георгієва зазначила, що оскільки торговельна угода між США і Китаєм є лише тимчасовим рішенням, вплив на інвестиції не буде ліквідовано.

"Те, що ми бачимо зараз, це те, що ми трохи зменшили цю невизначеність, але вона не вирішено", - заявила глава МВФ.

Також вона заявила, що торговельна угода забезпечить зростання валового внутрішнього продукту Китаю на 6% в 2020 році.

Нагадаємо, 15 січня Президент США Дональд Трамп і віце-прем'єр Китаю Лю Хе підписали першу фазу торгової угоди. Угода передбачає зобов'язання Пекіна з додаткову закупівлю товарів США на суму в понад 80 млрд доларів у сфері енергетики та сільськогосподарської галузі.

Також повідомлялося, що Європейський союз планує перевірити угоду між США і Китаєм на відповідність правилам світової торгівлі.

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