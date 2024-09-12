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У МВФ розповіли, коли ухвалять рішення щодо наступного траншу для України

Четвер 12 вересня 2024 19:22
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У МВФ розповіли, коли ухвалять рішення щодо наступного траншу для України Фото: МВФ ухвалить рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями розгляне питання затвердження результатів п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України. Також ухвалить рішення щодо наступного траншу.

Про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми очікуємо, що засідання Ради відбудеться найближчими тижнями", - сказала Козак.

За її словами, в разі позитивного рішення Виконавчої ради МВФ Україна отримає до 1,1 млрд доларів.

Представниця Фонду також дала позитивну оцінку діям української влади щодо виконання умов програми EFF.

"Влада виконала всі кількісні критерії ефективності, а також структурні орієнтири в межах п’ятого огляду станом на кінець червня. Крім того, було досягнуто домовленостей щодо політики та реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни",- зазначила Козак.

Співпраця України ти МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні в рамках програми EFF (Extended Fund Facility) надає фінансову підтримку для сприяння економічній стабільності та реформам.

Ця програма покликана допомогти країнам, які стикаються з серйозними економічними викликами, шляхом надання довгострокових позик. Вона фокусується на структурних реформах, бюджетній дисципліні та макроекономічній стабільності.

Наприкінці березня минулого року було схвалено угоду України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів. Згідно з цією програмою, Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року.

У вересні Міжнародний валютний фонд розпочав місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені.

Детальніше про співпрацю МВФ та України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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