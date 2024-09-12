В МВФ рассказали, когда примут решение о следующем транше для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда в ближайшие недели рассмотрит вопрос утверждения результатов пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины. Также примет решение о следующем транше.

Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Власти выполнили все количественные критерии эффективности, а также структурные ориентиры в рамках пятого обзора по состоянию на конец июня. Кроме того, были достигнуты договоренности о политике и реформах для поддержки макроэкономической стабильности во время войны", - отметила Козак.

Представитель Фонда также дала положительную оценку действиям украинской власти по выполнению условий программы EFF.

По ее словам, в случае положительного решения Исполнительного совета МВФ, Украина получит до 1,1 млрд долларов.

"Мы ожидаем, что заседание Рады состоится в ближайшие недели", - сказала Козак.

Сотрудничество Украины ты МВФ

Миссия Международного валютного фонда в Украине в рамках программы EFF (Extended Fund Facility) оказывает финансовую поддержку для содействия экономической стабильности и реформам.

Эта программа призвана помочь странам, которые сталкиваются с серьезными экономическими вызовами, путем предоставления долгосрочных займов. Она фокусируется на структурных реформах, бюджетной дисциплине и макроэкономической стабильности.

В конце марта прошлого года было одобрено соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов. Согласно этой программе, Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года.

В сентябре Международный валютный фонд начал миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

Детальнее о сотрудничестве МВФ и Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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