МВФ проверит закон об антикоррупционном суде на соответствие договоренностям

Также МВФ обеспокоен увольнением Данилюка

Директор пресс-офиса Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что МВФ сегодня будет оценивать принятый Верховной радой Украины (ВРУ) закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает The New York Times.

Райс также отметил, что сотрудники МВФ выразили обеспокоенность институциональной ролью Министерства финансов Украины после увольнения министра финансов Александра Данилюка.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

На его место назначили первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову.

Добавим, ранее стало известно, что Венецианская комиссия довольна решением Верховной рады Украины об антикоррупционном суде и считает этот шаг свидетельством готовности продолжать реформы.

Как известно, сегодня, 7 июня 2018 года, ВР Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда.