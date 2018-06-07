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МВФ перевірить закон про антикорупційний суд на відповідність домовленостям

НовиниПолітика    07.06.2018 - 19:41
Фото: Міжнародний валютний фонд (flickr.com/Jamille Wilson)
Фото: Міжнародний валютний фонд (flickr.com/Jamille Wilson)

Також МВФ стурбований звільненням Данилюка

Директор прес-офісу Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джері Райс заявив, що МВФ сьогодні буде оцінювати прийнятий Верховною радою України (ВРУ) закон про створення спеціального Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє The New York Times.

Також Райс також зазначив, що співробітники МВФ висловили стурбованість інституційною роллю Міністерства фінансів України після звільнення міністра  фінансів Олександра Данилюка.

Нагадаємо, що Верховна рада України підтримала подання прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України. 

На його місце призначили першого заступника міністра фінансів Оксану Маркарову.

Також додамо, раніше стало відомо, що Венеціанська комісія задоволена рішенням Верховної ради України про антикорупційний суд  і вважає цей крок свідченням готовності продовжувати реформи.

Як відомо, сьогодні, 7 червня 2018 року, ВР України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. 

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Теги публікації: МВФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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