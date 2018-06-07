Венецианская комиссия довольна решением ВР о Антикоррупционном суде

Она считает этот шаг свидетельством готовности продолжать реформы

Венецианская комиссия довольна решением Верховной рады Украины (ВРУ) о Антикоррупционном суде и считает этот шаг свидетельством готовности продолжать реформы. Об этом говорится в заявлении президента комиссии Джанни Букиккио.

"С большим удовольствием - и я бы даже сказал с большой радостью - я узнал о сегодняшнем решении Верховной рады о принятии закона о Высшем антикоррупционном суде. Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии", - говорится в заявлении.

"Я хотел бы поздравить членов Верховной рады с сегодняшним голосованием и благодарю всех, кто способствовал принятию закона. Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла ​​коррупции. Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции", - отметили в комиссии.

Также Букиккио призвал всех причастных обеспечить быстрое формирование суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования.

Напомним, что сегодня, 7 июня 2018 года, Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда.