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В МВФ прокоментували візит місії до України

Новини » Економіка     12.11.2019 - 22:10
В МВФ прокоментували візит місії до України
Ілюстративне фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Місія МВФ проведе переговори по новій програмі кредитування

Під час візиту до України місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування. Про це розповів Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен в коментарі "Голосу Америки".

Зазначається, що нова програма має замінити програму "стенд бай", обсяг якої становив 3,9 млрд доларів.

"Сподіваюсь, досягнемо швидкого результату. Хоча прогрес обнадійливий, залишаються деякі невирішені питання. Давайте побачимо", - сказав Томсен.

За його словами, питання очищення банківського сектору буде важливою частиною обговорень.

"Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату у досягненнях. Тому, це важлива частина обговорень", - прокоментував представник МВФ.

Коментуючи основні виклики, які стоять перед Україною, Томсен наголосив на досягненнях країни у стабілізації економіки, але відзначив певні розчарування, зокрема в питанні подолання корупції та державного управління.

"Важливо зберегти незалежність центрального банку, досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію. Україна не так добре просувається у структурних реформах. Можна сказати, що протягом останніх років розвиток подій тут розчаровував. Нас особливо непокоять питання корупції та управління і я гадаю, що новий уряд має посилити зусилля в цій сфері", - додав Томсен.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду приїде до Києва в четвер, 14 листопада 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві протягом 12-26 вересня.

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