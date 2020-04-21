МВФ прогнозирует падение уровня жизни из-за пандемии в 170 странах

Из-за пандемии коронавируса уровень жизни снизится в 170 странах. Об этом говорится в блоге директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой на сайте организации.

По ее словам, мировая экономическая активность сократится в рекордных масштабах со времен Великой депрессии.

"В этом году в 170 странах уровень дохода на душу населения снизится, хотя всего несколько месяцев назад мы прогнозировали рост доходов на душу населения в 160 странах", - отметила Георгиева.

Она также добавила, что МВФ имеет кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов, что в 4 раза больше, чем в начале мирового финансового кризиса. При этом принято решение удвоить сумму быстрых кредитов для удовлетворения ожидаемого спроса в сумме около 100 млрд долларов. На сегодня 103 страны обратились в Фонд за экстренным финансированием, заявки половины из них рассмотрят до конца месяца.

Кроме того, реформируется Фонд сдерживания и помощи в случае катастроф для помощи 29 наиболее уязвимых стран-участниц путем быстрой помощи по обслуживанию долга.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ.

При этом он сравнил кредит МВФ с "кровью для организма".