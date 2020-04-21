МВФ прогнозує падіння рівня життя через пандемію в 170 країнах

Через пандемію коронавірусу рівень життя знизиться в 170 країнах. Про це йдеться в блозі директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіни Георгієвої на сайті організації.

За її словами, світова економічна активність скоротиться до рекордних масштабів з часів Великої депресії.

"В цьому році в 170 країнах рівень доходу на душу населення знизиться, хоча лише кілька місяців тому ми прогнозували зростання доходів на душу населення в 160 країнах", - зазначила Георгієва.

Вона також додала, що МВФ має кредитний потенціал у розмірі 1 трлн доларів, що в 4 рази більше, ніж на початку світової фінансової кризи. При цьому прийнято рішення подвоїти суму швидких кредитів для задоволення очікуваного попиту в сумі близько 100 млрд доларів. На сьогодні 103 країни звернулися до Фонду за екстреним фінансуванням, заявки половини з них розглянуть до кінця місяця.

Крім того, реформується Фонд стримування і допомоги у разі катастроф для допомоги 29 найбільш уразливим країнам-учасницям шляхом швидкої допомоги з обслуговування боргу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на 8 млрд доларів від МВФ.

При цьому він порівняв кредит МВФ з "кров'ю для організму".