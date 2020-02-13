МВФ продолжает переговоры по новой программе с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает диалог с властями Украины по новой программе расширенного финансирования (EFF) на 5,5 млрд долларов. Об этом на брифинге сказал представитель МВФ Джерри Райс.

Как отметил Райс, диалог с Украиной проходит активно и конструктивно. При этом он выразил надежду на достижение прогресса, однако заявил, что пока не готов назвать дату заседания Совета директоров МВФ, на котором программа будет утверждена.

Представитель МВФ напомнил, что Украина должна выполнить предварительные условия фонда. Он отметил, что программа направлена на укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, демонополизации, сокращении влияния государства и олигархов и сохранении взвешенной фискальной политики. Райс также подчеркнул, что власти Украины должны обеспечить независимость центробанка.

Напомним, 8 декабря 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.

После этого представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что окончательное утверждение программы МВФ для Украины будет зависеть от выполнения предварительных условий.

Напомним, в декабре 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина уже выполнила ряд условий Международного валютного фонда (МВФ), однако некоторые из них остаются на повестке дня. По его словам, это закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования, а также создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. Как отметил Смолий, также активно обсуждался законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.