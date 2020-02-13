МВФ продовжує переговори за новою програмою з Україною

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує діалог з владою України за новою програмою розширеного фінансування (EFF) на 5,5 млрд доларів. Про це на брифінгу сказав представник МВФ Джеррі Райс.

Як зазначив Райс, діалог з Україною проходить активно і конструктивно. При цьому він висловив надію на досягнення прогресу, проте заявив, що поки не готовий назвати дату засідання Ради директорів МВФ, на якому програма буде затверджена.

Представник МВФ нагадав, що Україна має виконати попередні умови фонду. Він зазначив, що програма спрямована на зміцнення верховенства права, боротьбу з корупцією, демонополізацію, скорочення впливу держави та олігархів та збереження виваженої фіскальної політики. Райс також підкреслив, що влада України повинна забезпечити незалежність центробанку.

Нагадаємо, 8 грудня 2019 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма розширеного фінансування (EFF) повинна бути затверджена радою директорів МВФ.

Після цього представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеррі Райс заявив, що остаточне утвердження програми МВФ для України залежатиме від виконання попередніх умов.

Нагадаємо, в грудні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна вже виконала ряд умов Міжнародного валютного фонду (МВФ), однак деякі з них залишаються на порядку денному. За його словами, це закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони знаходяться в стадії ліквідації у Фонді гарантування, а також створення єдиних юридичних осіб податкової та митної служби. Як зазначив Смолій, також активно обговорювався законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.