ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВФ продовжує активні переговори з Україною, - Мінфін

Новини » Економіка    26.09.2019 - 14:22
МВФ продовжує активні переговори з Україною, - Мінфін
Ілюстративне фото (flickr.com/worldbank)

МВФ чекає на програму уряду, яку презентують 29 вересня

Переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом перебувають в активній стадії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначається в повідомленні, місія МВФ під головуванням Рона Ван Родена розпочала свою роботу у Києві 12 вересня і продовжує зустрічі з урядовцями згідно розкладу.

"За час свого перебування в Києві у вересні 2019 року місія МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами уряду на найближчі кілька років та побажаннями щодо подальшої співпраці з фондом. Порядком денним можливої підтримки з боку МВФ може стати програма дій уряду, яку буде презентовано Кабінетом міністрів 29-го вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначили, на сьогодні залишається чинною 14-місячна програма Stand-by. Її було розроблено як перехідну програму для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських та парламентських.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 11 вересня заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну.

За даними Bloomberg, Україна домовляється з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму розширеного фінансування EFF обсягом 5 млрд доларів.

Призначений новий глава МВФ Місія МВФ продовжує працювати над новою програмою для України
Новини України МВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся