Меркель обсудила с Байденом ситуацию в Афганистане

Сегодня состоялся телефонный разговор Канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Мировые лидеры подняли вопрос о ситуации вокруг захвата "Талибаном" властей Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы пресс-службы и информации Федерального правительства Германии Зайберта Штеффена.

Во время разговора Меркель отметила важность помочь как можно большему количеству беженцев из Афганистана, которые все время поддерживали Германию.

Лидеры стран подняли вопрос дальнейшего сотрудничества между вооруженными силами Германии и военнослужащими США в аэропорту Кабула и договорились эвакуировать более уязвимых людей.