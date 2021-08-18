ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сбежавший президент Афганистана находится в ОАЭ

Новина українською →
Абу-Даби, Среда 18 августа 2021 16:55
Сбежавший президент Афганистана находится в ОАЭ Фото: президент Афганистана Ашраф Гани (flickr.com U.S. Secretary of Defense)
Автор: РБК-Украина

Президент Афганистана Ашраф Гани из-за захвата власти движением "Талибан" сбежал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он находится на территории страны вместе с семьей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел ОАЭ.

В частности, МИД подтвердил, что Гани вместе с семьей находятся в Эмиратах. Их приняли по гуманитарным соображениям. Дополнительной информации в этом заявлении не было представлено.

Отметим, Гани покинул страну 15 августа на фоне стремительного захвата "Талибаном" крупных афганских городов и впоследствии столицы - Кабула. Также сообщалось, что он признал военную победу талибов, но считает их власть нелегитимной.

Из-за побега Гани первый вице-президент Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства, однако ожидается, что "Талибан" в ближайшее время должен представить нового лидера Афганистана. Впрочем вряд ли он будет признан в мире, поскольку талибы на международном уровне считаются террористами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты Афганистан Президент
NEWS
В Киеве проходит первая репетиция парада ко Дню Независимости: фото и видео
В Киеве проходит первая репетиция парада ко Дню Независимости: фото и видео
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной