МВФ призупиняє доступ Афганістану до ресурсів

Міжнародний валютний фонд заявив, що Афганістан не зможе отримати доступ до ресурсів МВФ. Причина - відсутність ясності в уряді після захоплення Кабула талібами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Фонді кажуть, що Афганістан не зможе отримувати доступ до ресурсів МВФ, включаючи новий розподіл резервів спеціальних прав запозичення. Там зазначили, що така позиція є думкою міжнародної спільноти

"Як завжди, МВФ керується думкою міжнародного співтовариства", - зазначили в МВФ.