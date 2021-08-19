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МВФ призупиняє доступ Афганістану до ресурсів

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США, Четвер 19 серпня 2021 01:21
МВФ призупиняє доступ Афганістану до ресурсів Фото: МВФ призупиняє доступ Афганістану до ресурсів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Міжнародний валютний фонд заявив, що Афганістан не зможе отримати доступ до ресурсів МВФ. Причина - відсутність ясності в уряді після захоплення Кабула талібами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Фонді кажуть, що Афганістан не зможе отримувати доступ до ресурсів МВФ, включаючи новий розподіл резервів спеціальних прав запозичення. Там зазначили, що така позиція є думкою міжнародної спільноти

"Як завжди, МВФ керується думкою міжнародного співтовариства", - зазначили в МВФ.

"Зараз в міжнародному співтоваристві відсутня ясність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до СДР або інших ресурсів МВФ", - уточнили у Фонді.

Нагадаємо, що у США президента Афганістану Гані більше не вважають суттєвою фігурою. Причину не назвали.

Раніше повідомлялося, що Гані покинув Афганістан перед захопленням Кабула талібами. Зараз він знаходиться в ОАЕ.

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