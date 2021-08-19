МВФ призупиняє доступ Афганістану до ресурсів
Міжнародний валютний фонд заявив, що Афганістан не зможе отримати доступ до ресурсів МВФ. Причина - відсутність ясності в уряді після захоплення Кабула талібами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Фонді кажуть, що Афганістан не зможе отримувати доступ до ресурсів МВФ, включаючи новий розподіл резервів спеціальних прав запозичення. Там зазначили, що така позиція є думкою міжнародної спільноти
"Як завжди, МВФ керується думкою міжнародного співтовариства", - зазначили в МВФ.
"Зараз в міжнародному співтоваристві відсутня ясність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до СДР або інших ресурсів МВФ", - уточнили у Фонді.
Нагадаємо, що у США президента Афганістану Гані більше не вважають суттєвою фігурою. Причину не назвали.
Раніше повідомлялося, що Гані покинув Афганістан перед захопленням Кабула талібами. Зараз він знаходиться в ОАЕ.