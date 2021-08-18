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США больше не считают президента Гани существенной фигурой в Афганистане, - Госдеп

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Вашингтон, Среда 18 августа 2021 22:53
США больше не считают президента Гани существенной фигурой в Афганистане, - Госдеп Фото: президент Афганистана Ашраф Гани (flickr.com U.S. Secretary of Defense)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США престали считать президента Ашраф Гани существенной фигурой в Афганистане. Госдепартамент не стал комментировать решение ОАЭ о предоставлении ему политического убежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Он (Гани - ред.) больше не существенная фигура в Афганистане", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, как США воспринимают президента Афганистана.

Шерман не стала комментировать решение властей Объединенных Арабских Эмиратов предоставить Гани политическое убежище. Она только отметила, что у США с ОАЭ "хорошие отношения".

Напомним, Гани покинул страну 15 августа на фоне стремительного захвата радикальным движением "Талибан" крупных афганских городов и впоследствии столицы - Кабула.

Отметим, несколько дней местонахождение Гани было неизвестно. Сегодня он заявил, что находится в ОАЭ и проводит консультации по возвращению в Афганистан.

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