У МВФ вважають, що Україна отримає транш за новою програмою до кінця 2018

Фото: Джеррі Райс (flickr.com.worldeconomicforum)

Виконавча рада МВФ планує зібратися для ухвалення рішення про запуск нової програми Stand-by для України

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує зібратися для ухвалення рішення про запуск нової програми Stand-by для України, тобто, фактично, виділення першого траншу, до кінця 2018 року. Про це заявив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, зараз очікується, що засідання Виконавчої ради відбудеться пізніше в 2018 році, після імплементації українською стороною попередніх дій, які дозволять затвердити в парламенті бюджет на 2019 рік та збільшити тарифи на опалення згідно з досягнутою угодою.

Райс зазначив, що минулого тижня Київ відвідала група експертів Фонду для проведення консультацій з українським урядом у контексті нової програми Stand-by.

"З моменту оприлюднення заяви про досягнення угоди, змін не відбулося", - підкреслив він і додав, що мова йде саме про затвердження держбюджету і підвищення тарифів на газ з урахуванням ринкових змін та з одночасним субсидуванням населення з низькими доходами.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влади України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів.

РБК-Україна писало, що глава правління Нацбанку Яків Смолій зазначав, що Україна очікує рішення ради директорів МВФ щодо надання першого траншу буде відомо в грудні. Також НБУ сподівається, що транш буде до кінця 2018 року.

Зазначимо, на тлі нової угоди про співпрацю з МВФ, Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,5%.