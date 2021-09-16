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МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину

Новина українською →
США , Четверг 16 сентября 2021 20:30
МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину Фото: МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

МВФ подтвердил виртуальную миссию в Украине, во время которой рассмотрят вопрос программы stand-by. Украинская сторона выполнила все условия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя МВФ Джерри Райса во время традиционного брифинга.

Представитель фонда заявил, что виртуальная миссия МВФ состоится в сентябре, но точной даты он не назвал.

"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении. Дискуссии продолжаются", - отметил Райс.

Отметим, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, миссия начнется уже 18 сентября. Украина, в рамках второго транша, ожидает 750 млн долларов в соответствии с программой stand-by, которую должны рассмотреть во время виртуальной встречи.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что миссия МВФ, вероятно, пройдет в формате онлайн.

Также РБК-Украина писало о том, что стало известно, когда МВФ напривит миссию в Украину.

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