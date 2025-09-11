ua en ru
Місія МВФ в Україні завершила роботу: Мінфін підбив підсумки

Україна, Четвер 11 вересня 2025 13:39
Місія МВФ в Україні завершила роботу: Мінфін підбив підсумки Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України, Національний банк та експерти МВФ завершили обговорення виконання програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Зустрічі тривали з 3 по 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Як зазначили в пресслужбі, сторони зосередилися на виконанні держбюджету-2025, параметрах проєкту бюджету-2026, середньостроковому плануванні та структурних реформах. Експерти МВФ відзначили стабільність роботи уряду та реалізацію ключових положень програми.

Підсумки від Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що Україна вже успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Він подякував МВФ за постійну підтримку.

"Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Вдячний МВФ за незмінну експертну та фінансову підтримку. Водночас активні бойові дії тривають, планування державного бюджету України на наступний рік відбувається в умовах високої невизначеності", - заявив Марченко.

Подальші кроки

За його словами, протягом тижня сторони також обговорювали потребу в підготовці нової програми фінансової співпраці. Вона має краще відповідати поточним і середньостроковим пріоритетам України.

"Очікуємо на продовження тісного діалогу в найближчі тижні, щоб узгодити подальші кроки", - підкреслив міністр.

Місія МВФ та нова програма

Нагадаємо, Міжнародного валютного фонду прибула до Києва 3 вересня. Експерти фонду планували обговорити бюджетні плани 2026 року, середньостроковий податково-бюджетний прогноз, кредитно-грошова та валютна політики, так само як і фінансовий сектор та інші структурні реформи.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 9 вересня заявила, що Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про нову програму фінансування. Рішення з цього питання МВФ ухвалить до кінця року.

Чинна програма МВФ з Україною на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду і близько 150 млрд доларів від партнерів. У серпні голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що "формат чинної програми вже не до кінця відповідає потребам сьогоднішнього дня".

