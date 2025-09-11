Місія МВФ в Україні завершила роботу: Мінфін підбив підсумки

Міністерство фінансів України, Національний банк та експерти МВФ завершили обговорення виконання програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Зустрічі тривали з 3 по 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Як зазначили в пресслужбі, сторони зосередилися на виконанні держбюджету-2025, параметрах проєкту бюджету-2026, середньостроковому плануванні та структурних реформах. Експерти МВФ відзначили стабільність роботи уряду та реалізацію ключових положень програми.

Підсумки від Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що Україна вже успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Він подякував МВФ за постійну підтримку.

"Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Вдячний МВФ за незмінну експертну та фінансову підтримку. Водночас активні бойові дії тривають, планування державного бюджету України на наступний рік відбувається в умовах високої невизначеності", - заявив Марченко.

Подальші кроки

За його словами, протягом тижня сторони також обговорювали потребу в підготовці нової програми фінансової співпраці. Вона має краще відповідати поточним і середньостроковим пріоритетам України.

"Очікуємо на продовження тісного діалогу в найближчі тижні, щоб узгодити подальші кроки", - підкреслив міністр.