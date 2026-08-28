МВФ перевірить бюджет України на тлі дефіциту Міноборони у 27 млрд доларів

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Діра в бюджеті Міноборони: де Україна візьме 27 млрд доларів на армію ".

Місія матиме робочий характер і оцінить виконання державного бюджету поточного року та підготовку кошторису на наступний рік.

"Вона (місія – ред.) оцінить виконання та потреби бюджету до кінця поточного року, ознайомиться з підготовкою бюджету наступного року, проєкт якого має бути поданий до Ради до 15 вересня", – йдеться в публікації.

Питання додаткового фінансування є особливо актуальним на тлі дефіциту коштів у Міністерства оборони. За даними РБК-Україна, він уже досяг 27 млрд доларів, або близько 1,2 трлн гривень.

Із цієї суми до кінця 2026 року необхідно додатково знайти 8-10 млрд доларів на озброєння та інші військові витрати. Ще майже 20 млрд доларів потрібно на виплати військовим, сім'ям загиблих та інші витрати.

У результаті роботи експертів МВФ має стати зрозуміло, чи потребує Україна додаткового фінансування та яким чином можна буде закрити цю потребу.

Раніше Україна вже намагалася узгодити з МВФ збільшення дефіциту державного бюджету для фінансування військових витрат, однак не отримала згоди фонду.