МВФ проверит бюджет Украины на фоне дефицита Минобороны в 27 млрд долларов
На следующей неделе в Украине будет работать миссия Международного валютного фонда.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дыра в бюджете Минобороны: где Украина возьмет 27 млрд долларов на армию".
Миссия будет носить рабочий характер и оценит выполнение государственного бюджета текущего года и подготовку сметы на следующий год.
"Она (миссия – ред.) оценит исполнение и потребности бюджета до конца текущего года, ознакомится с подготовкой бюджета в следующем году, проект которого должен быть представлен в Совет до 15 сентября", – говорится в публикации.
Вопрос дополнительного финансирования особенно актуален на фоне дефицита средств у Министерства обороны. По данным РБК-Украина, он уже достиг 27 млрд долларов или около 1,2 трлн гривен.
Из этой суммы до конца 2026 года необходимо дополнительно изыскать 8-10 млрд долларов на вооружение и другие военные расходы. Еще почти 20 млрд долларов нужно на выплаты военным, семьям погибших и другие расходы.
В результате работы экспертов МВФ должно стать понятно, нуждается ли Украина в дополнительном финансировании и каким образом можно будет закрыть эту потребность.
Ранее Украина уже пыталась согласовать с МВФ увеличение дефицита государственного бюджета на финансирование военных расходов, однако не получила согласия фонда.
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