МВФ ожидает выборов в Раду и новый Кабмин

Международный валютный фонд (МВФ) готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную раду и назначения нового Кабинета министров, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве. Об этом заявил в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает "Укринформ".

"Миссия (МВФ, - ред) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно развития ситуации, а также экономической политики", - заявил Райс.

Кроме того, на просьбу очертить перспективы дальнейшего взаимодействия, представитель МВФ отметил, что в МВФ ожидают назначения нового правительства Украины.

"Как только новое правительство будет сформировано после (внеочередных парламентских, - ред.) выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - отметил Райс.

Напомним, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что миссия Международного валютного фонда в настоящее время продолжает работать в Украине.

Добавим, миссия Международного валютного фонда начала свою работу 20 мая. Планировалось, что миссия будет находиться в Украине стандартные две недели.

Однако министр Кабинета министров Александр Саенко 22 мая заявил, что миссия МВФ решила покинуть Киев. "Произошли определенные политические события. Миссия МВФ, учитывая, что действительно объективно роспуск Верховной рады, не сформирована по существу новая власть, новое правительство, она прекратила миссию в Украине", - сказал Саенко на конференции и добавил, что возникают события, которые дестабилизируют ситуацию.