МВФ очікує виборів Ради і новий Кабмін

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий відновити тісну співпрацю з Україною після виборів до Верховної ради і призначення нового Кабінету міністрів, і зараз місія Фонду продовжує "конструктивні" переговори з українською владою в Києві. Про це заявив у четвер директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє "Укринформ".

"Місія (МВФ, - ред.) зараз знаходиться в Києві, вони проводять конструктивні дискусії з владою щодо розвитку ситуації, а також економічної політики", - заявив Райс.

Крім того, на прохання окреслити перспективи подальшої взаємодії, представник МВФ зазначив, що у МВФ очікують призначення нового уряду України.

"Як тільки новий уряд буде сформовано після позачергових парламентських, - ред.) виборів, ми готові повернутися до обговорення подальшої співпраці з Україною", - зазначив Райс.

Нагадаємо, раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що місія Міжнародного валютного фонду в даний час продовжує працювати в Україні.

Додамо, місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу 20 травня. Планувалося, що місія перебуватиме в Україні стандартні два тижні.

Проте міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко 22 травня заявив, що місія МВФ вирішила покинути Київ. "Відбулися певні політичні події. Місія МВФ, враховуючи, що дійсно об'єктивно розпуск Верховної ради, не сформована по суті нова влада, новий уряд, вона припинила місію в Україні", - сказав Саєнко на конференції і додав, що виникають події, які дестабілізують ситуацію.