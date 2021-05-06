МВФ очікує від України більшого прогресу для отримання наступного траншу
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що для виділення Україні чергового траншу в рамках програми Stand By владі країни необхідно більше прогресу в політиці і реформах. Одне з головних завдань МВФ - боротьба з корупцією і зміцнення держуправління.
Про це на брифінгу повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс.
Він зазначив, що переговори з українською владою про виділення чергового траншу тривають і були вельми продуктивними. "Що стосується статусу, то необхідно досягти більшого прогресу", - уточнив Райс.
За його словами, програма МВФ спрямована на допомогу Україні в умовах кризи і дозволить забезпечити середньострокову фінансову стійкість, зберегти незалежність Центробанку і гнучкого обмінного курсу.
При цьому Райс зазначив, що головне завдання програми - боротьба з корупцією і зміцнення системи державного управління.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна зможе розраховувати на отримання наступного траншу кредиту МВФ за програмою Stand By не раніше вересня 2021 року. За його словами, зараз йде узгодження умов.
Зазначимо, радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться виділяти Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.
РБК-Україна писало, що глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що в Міжнародному валютному фонді поки не готові назвати терміни першого перегляду програми Stand By, за яким піде виділення траншу.