Экономический рост Азии в 2020 году будет нулевым впервые за 60 лет, поскольку коронавирусный кризис наносит "беспрецедентный ущерб" по сфере услуг региона и основным направлениям экспорта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на региональный отчет МВФ.

Хотят Азия выглядит лучше, чем другие регионы, переживающие экономический спад, прогноз на текущий год хуже, чем средние темпы роста в 4,7% во время мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. и рост на 1,3% во время финансового кризиса в Азии в конце 1990-х годов, отмечает МВФ.

МВФ ожидает экономического роста в Азии в следующем году на 7,6%, исходя из предположения, что политика сдерживания будет успешной, однако отмечает, что перспективы весьма неопределенны.

Как отмечает МВФ, в отличие от мирового финансового кризиса, вызванного крахом Lehman Brothers в 2008 году, пандемия непосредственно затронула сектор обслуживания в регионе, вынудив людей остаться дома и закрыть магазины. Экспортные отрасли региона также страдают от падения спроса на их товары со стороны ключевых торговых партнеров, таких как Соединенные Штаты и европейские страны.

Ожидается, что экономика Китая вырастет на 1,2% в этом году по сравнению с ростом на 6% в январском прогнозе МВФ на фоне слабого экспорта и потерь во внутренней активности из-за шагов по социальному дистанцированию.

Ожидается, что во второй по величине экономике мира произойдет восстановление активности в конце этого года, а в следующем году рост поднимется до 9,2%. Однако, по данным МВФ, существуют риски даже для перспектив роста Китая, поскольку вирус может вернуться и задержать нормализацию.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.