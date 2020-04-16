МВФ очікує зупинки економічного зростання в Азії вперше за 60 років

Економічне зростання Азії у 2020 році буде нульовим вперше за 60 років, оскільки коронавірусна криза завдає "безпрецедентних збитків" у сфері послуг регіону та основним напрямках експорту. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на регіональний звіт МВФ.

Хочуть Азія виглядає краще, ніж інші регіони, що переживають економічний спад, прогноз на поточний рік гірший, ніж середні темпи зростання в 4,7% під час світової фінансової кризи 2008-2009 років та зростання на 1,3% під час фінансової кризи в Азії наприкінці 1990-х років, зазначає МВФ.

МВФ очікує економічного зростання в Азії в наступному році на 7,6%, виходячи з припущення, що політика стримування буде успішною, проте зазначає, що перспективи вельми невизначені.

Як відзначає МВФ, на відміну від світової фінансової кризи, викликаної крахом Lehman Brothers у 2008 році, пандемія безпосередньо торкнулася сектору обслуговування в регіоні, змусивши людей залишитися вдома і закрити магазини. Експортні галузі регіону також страждають від падіння попиту на їхні товари з боку основних торговельних партнерів, таких як Сполучені Штати і європейські країни.

Очікується, що економіка Китаю зросте на 1,2% в цьому році порівняно зі зростанням на 6% у січневому прогнозі МВФ на тлі слабкого експорту і втрат у внутрішній активності через кроки щодо соціального дистанціювання.

Очікується, що в другій за величиною економіці світу відбудеться відновлення активності в кінці цього року, а в наступному році зростання збільшиться до 9,2%. Однак, за даними МВФ, існують ризики навіть для перспектив зростання Китаю, оскільки вірус може повернутися і затримати нормалізацію.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році.