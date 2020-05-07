МВФ отказался от подписания долгосрочной программы с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) отказался от подписания трехлетней программы с Украиной, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. Об этом на брифинге заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает Reuters.

По его словам, МВФ сосредоточился на обсуждении с Украиной 18-месячной резервной программы в рамках механизма Stand-by, которая предоставит правительству больше возможностей для реагирования на пандемию коронавируса.

Райс уточнил, что с начала 2020 года МВФ и Украина обсуждали более условную трехлетнюю расширенную программу. Он также объяснил, что смещение акцентов произошло в результате "беспрецедентной неопределенности, связанной с экономическими и финансовыми перспективами, и необходимости сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в статье для испанского El Pais писал, что Украину без МВФ ожидает банкротство.

Ожидается, что в рамках сотрудничества с Украиной фонд предоставит кредиты на 8 млрд долларов. Министерство финансов рассчитывает на 3,5 млрд долларов уже в 2020 году.

Отметим, для предоставления траншей по программе расширенного финансирования МВФ требовал принятия закона о рынке земли и так называемого "антиколомойского закона", который направлен на то, чтобы не допустить возвращение ПриватБанка бывшим владельцам.

Первый уже принят и подписан президентом, за второй будут голосовать на следующей неделе.