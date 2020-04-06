В МВФ объявили о "темном часе" человечества, а в Чернобыльской зоне произошел пожар: новости за выходные

Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 1300 человек, глава МВФ объявила о "темном часе" человечества, в Чернобыльской зоне горел лес. Подробнее о том, что произошло на выходных, 4-5 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и мире

В Украине число людей, зараженных коронавирусом, по состоянию на 6 апреля уже превысило 1300 человек. Количество летальных случаев увеличилось до 37 скончались, а 28 людей полностью выздоровели.

Киево-Печерскую лавру с 4 апреля закрыли на карантин из-за распространения коронавируса в Украине. Богослужения будут проводиться в закрытом режиме.

Крупнейшим эпицентром коронавируса сейчас являются США. Число жертв коронавируса COVID-19 в США составляет 8100 человек. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 301 902, выздоровевших - 14,5 тысячи.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что пандемия коронавируса повергла мир в рецессию намного более худшую, чем мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.

В Турции прошли успешные испытания на животных вакцины от коронавируса. Вакцину от коронавируса испытывали на животных.

Российские дипломаты пытаются использовать ситуацию с коронавирусом , чтобы усилить противоречия внутри Европейского союза. Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции относительно коронавируса.

В Чернобыльской зоне произошел пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения в субботу, 4 апреля, начался лесной пожар. Он распространился на территорию более 100 гектаров. Тушение осложнил повышенный радиационный фон. По состоянию на 13:30 воскресенья, 5 апреля, продолжалось тушение двух ячеек. Авиацией ДСНС осуществлено 17 сбросов воды.

В Киеве в районе Майдана Независимости горяли телекоммуникационные кабели (фото)

В воскресенье, 5 апреля, в Киеве в районе Майдана Независимости горели телекоммуникационные кабели, что вызвало крупный пожар. Как сообщается, из-за большого напряжения электрических кабелей, пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара. В 05:14 спасателям был выдан первый допуск от ДТЭК “Киевские электросети”.

В 8:40 возгорание в кабельном коллекторе было локализовано, а в 9:33 ликвидировано. Из-за возникшего пожара от электроснабжения частично были отключены улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный (фото).

Умер отец Святослава Вакарчука

Иван Вакарчук, отец украинского музыканта и народного депутата от партии "Голос" Святослава Вакарчука, скончался на 74-м году жизни. Сообщение о его смерти появилось в субботу, 4 апреля. Трагическую новость передал народный депутат и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

"Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль", написал Вятрович.

Суперлуние или Розовая Луна: в апреле украинцы увидят уникальное явление

Полнолуние в апреле произойдет в ночь с 7 на 8 апреля, и оно будет уникальным, так как это будет Суперлуние или как называют специалисты – Розовая Луна. Максимальная яркость этого явления ожидается ранним утром 8 апреля, точное время – 05:36 по киевскому времени.

В следующий раз подобное явление можно будет увидеть в апреле 2021 года.