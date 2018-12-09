МВФ объявил дату заседания по вопросу сотрудничества с Украиной

Иллюстративное фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Заседание МВФ состоится 18 декабря

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) объявил, что заседание по вопросу сотрудничества с Украиной состоится 18 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВФ.

Как сообщается, повестка дня заседания будет включать в себя не только обсуждение программы обусловленного кредита (Stand-by), а и прекращение программы расширенного финансирования, которая была утверждена в марте 2015 года.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявлял, что он ожидает поступления нового транша от Международного валютного фонда в Украину в течение 10 дней до 25 декабря.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что рассчитывает получить новые кредиты от Международного валютного фонда уже в декабре 2018 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины, то есть, фактически, выделение первого транша до конца 2018 года.