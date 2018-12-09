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МВФ оголосив дату засідання з питання співпраці з Україною

Новини » Політика    09.12.2018 - 15:16
МВФ оголосив дату засідання з питання співпраці з Україною
Ілюстративне фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Засідання МВФ відбудеться 18 грудня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) оголосила, що засідання з питання співпраці з Україною відбудеться 18 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВФ.

Як повідомляється, порядок денний засідання включатиме в себе, не лише обговорення програми обумовленого кредиту (stand by), а і припинення програми розширеного фінансування, яка була затверджена у березні 2015 року.

Нагадаємо, раніше глава Національного банку України Яків Смолій заявляв, що він очікує надходження нового траншу від Міжнародного валютного фонду в Україну протягом 10 днів до 25 грудня.

Крім того, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що розраховує отримати нові кредити від Міжнародного валютного фонду  вже в грудні 2018 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує зібратися для ухвалення рішення про запуск нової програми Stand-by для України, тобто, фактично, виділення першого траншу до кінця 2018 року.

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