МВФ обсудит вопрос о новой программе с Украиной после выборов

Международный валютный фонд будет обсуждать вопрос о формате сотрудничества с Украиной после проведения в стране парламентских выборов. Об этом на брифинге в Вашингтоне 14 июня заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Отвечая на вопрос о возможном запуске новой программы с Украиной сроком три или четыре года, Райс заявил, что в фонде ждут окончания выборов, прежде чем можно будет обсуждать этот вопрос

В то же время Райс заявил, что предварительно этот вопрос ставился во время визита миссии МВФ. "Но мы хотим дождаться выборов, чтобы двигаться вперед", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук заявил о том, что в администрации начали думать над новой программой с Международным валютным фондом на 3-4 года. Как отметил Гончарук, программу можно было запустить в конце 2019 года, если для этого появятся необходимые условия.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве в конце мая. Планировалось, что по результатам будет принято решение об очередному транше на 1,3 млрд долларов. Однако миссия досрочно покинула Украину из-за объявления досрочных выборов, и вопрос о кредите не будет рассматриваться.