МВФ обновил прогноз цен на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Об этом говорится апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

Как отмечается обзоре, с начала 2019 года на цены влияет снижение предложения нефти. В частности, снижение добычи в Канаде, сокращение поставок ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также вынужденные перебои в Венесуэле постепенно замедляют рост добычи нефти.

"Хотя риски сбалансированы, существенная неопределенность вокруг базовых прогнозов цен на нефть остается из-за высокой политической неопределенности", - говорится в прогнозе.

МВФ называет такие риски роста цены, как геополитические события на Ближнем Востоке, беспорядки в Венесуэле, ужесточение позиции США в отношении Ирана и Венесуэлы и более медленный, чем ожидалось, рост производства в США.

Риски снижения цены включают ускорение роста производства в США и несогласие между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК.

Торговая напряженность и другие риски для глобального роста также могут повлиять на глобальный спрос и привести к снижению цены, считают в МВФ.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз средней цены нефти в 2019 и 2020 годах до 60 долларов за баррель.

Напомним, в начале января 2019 года Всемирный банк снизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и на 2020 годы до 67 долларов за баррель. Цифра на 2 доллара ниже прогноза, сделанного в июне 2018 года.