МВФ оновив прогноз цін на нафту

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Про це йдеться в квітневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook.

Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

Як відзначається в огляді, з початку 2019 року на ціни впливає зниження пропозиції нафти. Зокрема, зниження видобутку в Канаді, скорочення поставок ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК, а також вимушені перебої у Венесуелі поступово сповільнюють ріст видобутку нафти.

"Хоча ризики збалансовані, істотна невизначеність навколо базових прогнозів цін на нафту залишається через високу політичної невизначеність", - йдеться в прогнозі.

МВФ називає такі ризики зростання ціни, як геополітичні події на Близькому Сході, заворушення у Венесуелі, посилення позиції США щодо Ірану та Венесуели і більш повільне, ніж очікувалося, зростання виробництва в США.

Ризики зниження ціни включають прискорення зростання виробництва в США і незгоду між країнами ОПЕК і країнами, що не входять в ОПЕК.

Торгова напруженість та інші ризики для глобального зростання також можуть вплинути на глобальний попит і привести до зниження ціни, вважають в МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз середньої ціни нафти в 2019 і 2020 роках до 60 доларів за барель.

Нагадаємо, на початку січня 2019 року Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель. Цифра на 2 долара нижче прогнозу, зробленого в червні 2018 року.